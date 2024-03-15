На выходных в Казахстане сохранятся осадки, но потеплеет до +20 градусов

CentralAsia (KZ) - На западе, северо-западе, а в конце недели на востоке Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, 16-18 марта ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

17-18 марта в Кызылординской области пройдут осадки; сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируются 18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, сильный дождь днем 16, сутки 17 марта – в Мангистауской области. Без осадков погода установится 16-17 марта в Туркестанской области, 17-18 марта в северных, юго-восточных и центральных областях страны, а 18 марта на востоке республики.

Вместе с тем по стране ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке, в центре низовая метель.

Однако синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха в южной половине республики до +8+20 градусов, в северной половине – до 0+8 градусов.

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