Bloomberg сообщил об «исчезновении» штамма гриппа типа B из-за COVID-19

CentralAsia (CA) - Самоизоляция, ношение масок и другие меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19, привели к исчезновению одного из самых распространенных штаммов вируса гриппа B/Yamagata («Ямагата»), пишет Bloomberg со ссылкой на исследование ученых Национального центра биотехнологической информации США (NCBI).

Как отмечает агентство, на протяжении последних десятилетий эпидемии гриппа вызывались четырьмя основными штаммами, в том числе штаммом «Ямагата». Теперь же ученые выявляют только три штамма, а «Ямагата» не наблюдается с марта 2020 года, рассказал Bloomberg замдиректора Сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу Ян Барр. «Ограничения по COVID нанесли ему [штамму «Ямагата»] убийственный удар, который выбил его из строя», — заявил он.

По данным Bloomberg, после исчезновения штамма «Ямагата» ученые начали полагать, что таким же образом можно избавиться от другого более распространенного штамма гриппа типа B — «Виктория». В отличие от гриппа типа А, который имеет широкий спектр хозяев и рискует вызвать пандемии, штаммы В не переносятся животными и с ними эффективно справляются вакцины. В среднем на эти штаммы приходится 23% ежегодных случаев гриппа во всем мире, включая 1,4 млн госпитализаций, отмечает агентство.

«Теоретически возможное уничтожение вируса гриппа B могло бы устранить это значительное клиническое и экономическое бремя», — написал в статье для Lancet Infectious Diseases профессор вакцинологии в Медицинской школе Икан (Icahn School of Medicine) Флориан Краммер.

ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19 11 марта 2020 года, а об окончании — 5 мая 2023-го. Таким образом, пандемия продлилась три года один месяц и 24 дня. Зарегистрированные данные показали, что за это время умерли 6,9 млн человек, но ВОЗ считает, что число жертв может составлять 20 млн.

Начало пандемии развивалось стремительно: страны стали закрывать границы и прекращать авиасообщение, для жителей городов объявляли карантины, а для размещения больных создавали временные госпитали, так как в больницах не хватало мест.

С момента обнаружения нового коронавируса он неоднократно мутировал, периодически ученые сообщают, что обнаружили новый штамм. Очередным вариантом стала «пирола» (BA.2.86), которую впервые нашли во Франции в августе 2023 года.