«Передаётся человеку и смертелен в 60% случаев». Штамм птичьего гриппа вызвал тревогу среди учёных

CentralAsia (CA) - Смертельный вирус птичьего гриппа H5N1, появившийся в Южной Америке в 2022 году, стал распространяться среди диких птиц и морских млекопитающих гораздо активнее, чем когда-либо, что повышает риск превращения его в большую угрозу для человека, сообщает Reuters.

Более серьёзную озабоченность вызывают данные о том, что болезнь, которая раньше в основном распространялась только среди птиц, похоже, заразна и для млекопитающих. От этого штамма уже погибло несколько дельфинов в Чили и Перу, около 50 тысяч тюленей и морских львов на побережье, а также не менее полумиллиона птиц по всему региону.

Чтобы подтвердить передачу вируса от млекопитающего к млекопитающему, учёным, скорее всего, придётся провести опыты на живых животных.

«Это почти наверняка произошло. Трудно объяснить такие крупные инфекции и вымирание без распространения от млекопитающих к млекопитающим», – сказал вирусолог из исследовательской больницы Святого Иуды в Мемфисе, штат Теннесси Ричард Вебби.

Штамм был обнаружен у десятков видов птиц, включая некоторые перелётные виды, которые могут распространять его за пределы региона, сообщили учёные агентству Reuters.

По мере изменения климата животные будут вынуждены переселяться на новые территории, взаимодействуя и спариваясь друг с другом, что увеличит возможности для дальнейшей мутации вируса.

Риски для человечества

Растущая обеспокоенность побудила 35 стран, входящих в Панамериканскую организацию здравоохранения (ПАОЗ), созвать региональных экспертов и чиновников в области здравоохранения на встречу, которая состоится на этой неделе в Рио-де-Жанейро.

Группа планирует создать первую в мире региональную комиссию по мониторингу и реагированию на птичий грипп, сообщил агентству Reuters представитель ПАОЗ. Ранее об этом не сообщалось.

С тех пор как вирус был впервые обнаружен в Колумбии в октябре 2022 года, на континенте было зарегистрировано два случая заболевания у людей – по одному в Эквадоре и Чили. Оба случая произошли в результате контакта с заражёнными птицами.

Хотя эти пациенты выжили, птичий грипп H5N1 смертелен для человека примерно в 60% случаев по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения вряд ли повысит уровень риска для людей с нынешнего «низкого» без доказательств передачи вируса от человека к человеку или мутаций, адаптированных к человеческим рецепторам, говорят эксперты.

Производители лекарств, включая GSK и Moderna, заявили, что разрабатывают вакцины против птичьего гриппа для людей и способны произвести сотни миллионов доз в течение нескольких месяцев, используя производственные линии для изготовления вакцин против сезонного гриппа.

«Мы видим, как вирус делает небольшие эволюционные шаги, которые в долгосрочной перспективе ведут к потенциальному заражению человека», – сказал исследователь из Калифорнийского университета в Дэвисе, изучающий южноамериканские варианты H5N1 Ральф Ванстрелс

Каждый год аргентинский полуостров Вальдес на продуваемом всеми ветрами атлантическом побережье кишит плотными скоплениями слоновых тюленей, воспитывающих детёнышей. В ноябре прошлого года Ральф Ванстрелс застал мрачную картину: сотни мёртвых и гниющих детёнышей на пляже. По оценкам исследователей, погибло 17 400 детёнышей.

По словам учёных, вероятность того, что каждый из этих детёнышей был заражён от птиц, крайне мала. Обычно детёныши контактируют только со своими матерями, что заставляет учёных подозревать, что именно так происходит распространение болезни.

Ральф Ванстрелс входит в группу учёных, работающих над отслеживанием генетических мутаций вируса в Южной Америке. Эта группа проанализировала образцы морских львов, тюленей и птиц с побережья полуострова Вальдес. Сравнив геномы этих образцов с геномами, собранными в Северной Америке в 2022 году и в Азии ранее, команда выявила девять новых мутаций.

Те же мутации были обнаружены в образцах, собранных в 2022 и 2023 годах в Чили и Перу, которые также пострадали от массовой гибели морских львов и птиц.

«Это первый случай, когда этот вирус настолько адаптирован к дикой природе. Очевидно, что-то произошло в Перу и на севере Чили, где они приобрели эти новые мутации», – сказал Ральф Ванстрелс.

Исследователи отметили, что те же мутации присутствовали в одном из двух случаев заболевания человека на континенте – 53-летнего мужчины, который жил в одном квартале от морского побережья, где скапливались морские птицы.

По словам исследователей, этот случай подчёркивает потенциальную угрозу, которую представляют эти вирусы для здоровья людей.