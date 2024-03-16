Ученые обнаружили микропластик в сосудах людей. Чем он угрожает?

CentralAsia (CA) - Итальянские ученые обнаружили микропластик в артериях людей с атеросклерозом, и связали это с рисками для пациентов.

Около 60% участников исследования имели полиэтилен в бляшках, удаленных из их артерий. В 12% также был поливинилхлорид (ПВХ) – пластмасса, которую часто используют в строительстве.

Также оказалось, что микропластик в 4,5 раз повышал риск сердечного приступа, инсульта или смерти в течение 34 месяцев после удаления бляшек.

Такие результаты исследования опубликовали в The New England Journal of Medicine, сообщает Medical News Today.

Атеросклероз – это сердечно-сосудистое заболевание, возникающее, когда артерии закупориваются избыточными отложениями холестерина и жиров.

Люди, страдающие атеросклерозом, имеют более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, и других недугов вроде диабета, болезни почек, ожирения.

Теперь исследователи из Университета Кампании Луиджи Ванвителли в Италии обнаружили еще одну проблему с артериальными бляшками. У них может быть микропластик.

Команда ученых проводила испытания под руководством Раффаэле Марфелли, профессора кафедры передовых медицинских и хирургических наук Университета Кампании Луиджи Ванвителли.

Сначала в исследовании приняли участие 304 пациента, перенесшие каротидную эндартерэктомию – операцию по удалению бляшек или устранению закупорки в просвете сонной артерии.

Ученые исследовали удаленные бляшки на наличие микропластика и нанопластика, а затем наблюдали за участниками в течение 34 месяцев. Участников, за которыми удалось наблюдать в течение длительного времени, было 257.

У 150 участников исследования обнаружили дольки пластика в бляшках. И они имели в 4,5 раза более высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний и смерти в течение 34 месяцев после операции, чем другие люди с аналогичным диагнозом и операцией в анамнезе.

Команда ученых призналась, что была удивлена этими данными, несмотря на то, что прошлые исследования уже показывали вредное влияние загрязнения организма пластиком.

«Присутствие пластика в атеросклеротических бляшках человека поражает. К сожалению, загрязнение тканей тела пластиком не является уникальным явлением. Его вероятное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы вызывает беспокойство», – пишут авторы исследования.

Чтобы выяснить риски, которые микропластик несет для здоровья людей, в частности больных атеросклерозом, нужны дальнейшие исследования. В то же время исследователи призывают бороться с загрязнением уже сейчас.

«Люди должны осознать риски, которыми мы подвергаемся своим образом жизни. Мы могли бы использовать меньше пластика и выбирать другие материалы.

Я надеюсь, что тревожный сигнал нашего исследования поднимет сознание граждан, особенно правительств, чтобы они, наконец, осознали важность здоровья нашей планеты. Обходиться без пластика – это здоровее и для сердца, и для планеты», – отмечает Раффаэле Марфелли.

Микропластик – это крошечные пластиковые частицы длиной до 5 мм, которые либо изготовляются намеренно, например микробисер и блестки, либо образуются в результате распада пластиковых изделий в окружающей среде.

Микропластик попадает в организм с пищей, водой, воздухом и т.д. В частности, человек может употребить дольки пластика через водопроводную и бутилированную воду, рыбу и даже мед.

По оценкам исследователей, американцы ежегодно поглощают 39-52 тысяч частиц микропластика. Это приводит к негативным последствиям, в частности для гормонального фона и микробиому кишечника.

Кроме окружающей среды ученые уже находили пластик в плаценте людей.