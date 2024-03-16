Морские уточки, секс лягушек и удивительный мир слизевиков. Победители конкурса снимков дикой природы Великобритании

// фотограф Райан Стокер

CentralAsia (CA) - В Великобритании объявлены победители конкурса снимков дикой природы 2024 года. Лучшей из более чем 14 тыс. представленных фотографий стало изображение футбольного мяча в воде, который снизу оказался облеплен целой колонией морских уточек (ракообразных морских животных), сообщает «Би-би-си».

Автор снимка, британский фотограф Райан Стокер, объясняет, что снял этот мяч на побережье в графстве Дорсет после того, как его вынесло к берегу. Предположительно, прежде чем прибыть в Великобританию, он проделал длинное путешествие через Атлантику.

«Чем больше в море мусора, тем большим будет риск появления таких животных около наших берегов. Они могут стать инвазивным видом [то есть чужеродным, угрожающим местной флоре или фауне]», — говорит Стокер.

// фотограф Макс Вуд

Молодой фотограф Макс Вуд получил за эту фотографию приз Королевского общества по защите птиц. На нем изображена лысуха, бегущая по туманному озеру на рассвете.

// Марк Уильямс

Фотография скворца, сделанная Марком Уильямсом, победила в категории «портрет животного». Он рассказывает об истории ее появления так: «Я наблюдал в своем саду за птицами, которые клевали в кормушке семечки и орешки. В своих снимках я попытался отразить движение и особенности полета и при этом сохранить все мельчайшие детали птиц».

Фотограф объясняет, что снимок был сделан на длинной выдержке: сначала он запечатлел след скворца, а потом при помощи вспышки «остановил» мгновение его полета.

// Джейсон Маккомб

В категории «ботаническая Британия» победила фотография слизевика. «Мир слизевиков — это поразительная вещь, — говорит автор Джейсон Маккомб. — Это не растения и не грибы. Они настолько маленькие, что если не знать, как они выглядят, их просто не заметишь. Ширина головки каждого плодового тела составляет около миллиметра».

Чтобы получить это изображение, фотограф сделал 160 разных снимков, на каждом из которых резкость была наведена на свой фрагмент. Затем фотографию собрали вместе при помощи цифровой редактуры.

// Дэниэл Вальверде Фернандес

Победу в категории «среда обитания» получил за этот снимок лисы фотограф Дэниэл Вальверде Фернандес. Он назвал его «Канатоходец».

Красоту фотографии он описывает так: «Лиса оказалась в идеальной рамке, которую создают ветви деревьев, а ее силуэт едва подчеркивается солнечными лучами».

Эта фотография бабочки, сделанная на ферме в графстве Девон, получила приз в категории «скрытая Британия».

// Грэм Нивен

Снимок деревьев фотографа Грэма Нивена победил в категории «дикий лес».

«Когда листья почти опали, ветви демонстрируют феномен, известный как «застенчивость деревьев»: кроны выросших деревьев не соприкасаются друг с другом, — говорит автор. — Таким образом деревья формируют купол, на котором, если его фотографировать снизу, появляется целая сеть каналов между разными кронами. У вас не только открывается прекрасный вид, но еще и появляется повод полежать в лесу».

Лучшим черно-белым снимком стало это изображение ворона, который летит над островом Арран в Шотландии.

Этот суровый шотландский пейзаж удалось создать при помощи совмещения двух снимков, на каждом из которых резкость была наведена на разные объекты.

// Иан Мэйсон

В категории «поведение животных» победила фотография Иана Мэйсона под названием «Три лягушки в охвате [положение спаривания]». Мэйсон объясняет, что на снимке изображены самцы, сражающиеся за внимание самки.

«Фотография была сделана при помощи объектива, расположенного на уровне воды», — говорит он.

На улицах британских городов часто живут лисы — и этот снимок, сделанный в Бристоле, победил в категории «городская дикая природа». «Эта лисица поселилась в электрической подстанции, — рассказывает автор снимка Саймон Уизимен. — Загороженный участок дает ей спокойное место для отдыха».