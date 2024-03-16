Улан-Батор создаст ИТ-консорциум в сотрудничестве с кремниевой долиной Синагава, Япония

CentralAsia (MNG) - Столичный департамент развития бизнес-инноваций принял решение создать совместный ИТ-консорциум с Ассоциацией долины Готанда (Gotanda valley association), кремниевой долины в Синагаве, Япония.

В ведомстве провели две онлайн-встречи с Ёситакой Мори, представителем Ассоциации Gotanda valley association в Синагаве, Япония, и обменялись идеями по поддержке и интеграции деятельности технологически ориентированных компаний двух стран. В электронной встрече приняли участие руководители департамента развития бизнеса и инноваций столицы и представители компаний «Tab Solution» и «Ger tech», работающих в Японии.

В первом раунде в совместном консорциуме примут участие 20 ИТ- и других компаний с обеих сторон.

Готанда (五反田) — квартал Токио в специальном районе Синагава. Название «Готанда» можно дословно перевести как «рисовое поле размером в полгектара». Район расположен на берегах реки Мегуро между станциями Мегуро и Осаки кольцевой линии электропоездов Яманотэ. В центре района Готанда расположена одноимённая станция линии метро Асакуса, с которой можно пересесть на линию Икэгами в дополнение к линии Яманотэ.

В июле 2018 года шесть ИТ-предприятий, базирующихся в Готанде, сформировали Ассоциацию долины Готанда и подписали соглашение о сотрудничестве с сити Синагава. В настоящее время членами организации являются более 30 компаний. Его цель — привлечь бизнес в Готанду, работать вместе над решением проблем в этом районе и повысить ценность бренда Готанда.

источник: middleasiannews.com

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