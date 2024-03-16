Умер звезда советских фильмов Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

CentralAsia (CA) - В Москве умер народный артист России Александр Ширвиндт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра сатиры Сергея Газарова. Ширвиндту было 89 лет.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице... Как и что будем делать, я пока не знаю», — сказал Газаров.

Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, после чего поступил в труппу Театра им. Ленинского комсомола («Ленком»).

Ширвиндт с 1970 года играл в Театре Сатиры. С 2000 года — был его худруком, с 2021 — президентом. Среди наиболее известных из поставленных им спектаклей — комедийные постановки-хиты «Проснись и пой», «Маленькие комедии большого дома», «Недоросль».

Как актер Ширвиндт снялся в более чем 70 фильмах. Самые известные его роли — в лентах «Ирония судьбы, или с легким паром» Эльдара Рязанова и «12 стульев» Марка Захарова, а также в телеверсиях спектаклей Театра Сатиры «Безумный день, или женитьба Фигаро» и «Ревизор».

В 1982 году Ширвиндт получил звание Народного артиста СССР.