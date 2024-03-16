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Ким Чен Ын впервые приехал на мероприятие на подаренном Путиным Aurus
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин, сообщила заместитель главы отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

«Особые функции личной машины безупречны и в полной мере благонадежны», — говорится в ее заявлении, которое передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Использование Ким Чен Ыном автомобиля является «ярким свидетельством корейско-российской дружбы, которая всесторонне укрепляется и развивается на новом высоком этапе», отметила Ким Ё Чжон.

15 марта лидер КНДР вместе с дочерью Ким Чжу Э посетили учения воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии. На полигоне Ким Чен Ын руководил тренировкой военных, которая была нацелена на проверку готовности авиации к «мобилизации по произвольным оперативным планам, разрабатываемым в непредвиденных военных условиях».

Путин подарил Ким Чен Ыну машину Aurus 18 февраля, подарок передали через сестру северокорейского лидера.

Президент России показал лидеру КНДР автомобили Aurus еще в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын приезжал в Россию с визитом. Глава Северной Кореи тогда посидел на заднем сиденье одной из машин вместе с российским президентом.

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