Путин проголосовал на выборах президента РФ онлайн. Видео

CentralAsia (CA) - Действующий президент России Владимир Путин отдал свой голос на выборах главы государства через систему дистанционного электронного голосования.

Процесс голосования, судя по кадрам из его рабочего кабинета в резиденции Ново-Огарево, которые распространила пресс-служба Кремля, занял у президента чуть более 10 секунд.

«Спасибо, вы успешно проголосовали!» - высветилось на экране.

Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это первые в истории страны трехдневные президентские выборы. Предварительные итоги голосования на выборах ЦИК планирует представить в первой половине дня 18 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. К 21:00 мск 15 марта явка по всей стране составила 35,4%, сообщает ЦИК.