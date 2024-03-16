Мракобесие, - Токаев о краже невест в Казахстане

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против традиции кражи невест. Об этом он заявил на заседании Национального курултая.

«В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки», - сказал Токаев.

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