Токаев провёл ифтар для участников Национального курултая

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ифтар для участников Национального курултая, сообщает Акорда.

Президент поздравил всех собравшихся со священным месяцем Рамазан и выразил благодарность за их активное участие в работе Национального курултая. Он также отметил, что нынешнее заседание, совпавшее с праздником Ораза, имеет особую значимость.

«Все мусульмане с большим нетерпением ждут месяца Рамазан, а с его наступлением совершают молитвы и обращаются с самыми заветными пожеланиями. Люди нравственно совершенствуются и духовно очищаются. Они помогают нуждающимся, совершают другие праведные дела, которые идут во благо каждого человека и каждой семьи. Всё это способствует укреплению сплоченности нашего народа», – считает глава государства.

Токаев подчеркнул, что ислам является неотъемлемой частью национальной культуры и призывает людей быть добрыми, честными, образованными и трудолюбивыми.

«Эти благородные качества ярко проявляются в традициях нашего народа. Вы знаете, что я не раз говорил о необходимости формирования нового качества нации. Об этом я вновь сказал и во время сегодняшнего Курултая. Каждый гражданин нашей страны должен по-настоящему воплощать в себе качества «Адал азамат» – ответственного гражданина. Нам необходимо прививать правильные ценности молодому поколению», – заявил президент.

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Глава государства убеждён, что для превращения в прогрессивную страну важно, чтобы поведение, поступки, помыслы и намерения наших граждан соответствовали этим принципам. Поэтому крайне важно разъяснять молодым людям необходимость достижения успеха честным трудом и передавать им жизненный опыт старшего поколения.

Президент также напомнил, что в своём выступлении отдельно остановился на глубокой взаимосвязи религии и традиций.

Он выразил обеспокоенность в связи с существованием деструктивных течений, противопоставляющих эти две важные составляющие национальной идентичности.

«Говоря откровенно, проблема религии – это вопрос национальной безопасности. Мы не должны позволить различным течениям из-за рубежа отравлять умы молодёжи. Мы должны сохранить наши традиции и воспитать сознательное поколение. Большая роль в этом деле принадлежит Духовному управлению мусульман Казахстана. Крайне важная задача – дать правильные ориентиры молодым людям, вставшим на путь веры. ДУМК следует подойти к этому вопросу очень ответственно», – сказал Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан вступил на путь инноваций и созидания, что в полной мере соответствует духу Наурыз мейрамы и исламским ценностям.

«Начиная с этого года мы будет праздновать Наурыз в течение декады. Каждый день праздника будет иметь свои особенности. Сегодня, 15 марта, – День милосердия. В нашей стране в преддверии Наурыза совершается много добрых поступков. Люди проявляют такие благородные качества, как сострадание, солидарность и отзывчивость», – заявил президент.

На ауызашаре также выступили герои труда, композитор Илья Жаканов, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Ахмет Мурадов, председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов.

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