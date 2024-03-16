В Китае родился мальчик с 10-сантиметровым хвостом. Видео

CentralAsia (CA) - В Китае женщина родила ребенка с отростком в форме хвоста в области ягодиц. Об этом пишет Metro.

Китайский педиатр доктор Ли поделился кадрами редкого случая в интернете. Он показал похожее на хвост 10-сантиметровое образование в области поясницы и ягодиц новорожденного мальчика и добавил, что аномалия может быть следствием нарушений в развитии плода.

Врач также заподозрил у младенца состояние, которое называют синдромом привязанного спинного мозга. Это нарушение, при котором спинной мозг «привязан» к окружающим тканям, что приводит к ограничению его движения. Обычно спинной мозг свободно двигается внутри позвоночного канала, но при этом синдроме он становится закрепленным и не может свободно перемещаться.

Впоследствии снимок МРТ подтвердил подозрения педиатра.

Пока не сообщается, смогут ли медики удалить хвост ребенку и не приведет ли это к каким-либо патологиям в будущем.

Отмечается, что это не первый случай рождения ребенка с хвостом в Китае.

В 2014 году пятимесячный Нуо Нуо родился с расщелиной позвоночника - врожденным нарушением развития, приводящим к образованию разрыва. Через несколько дней после рождения мать младенца заметила, что у ребенка начал расти хвост.

Женщина обратилась к хирургам, чтобы те удалили новообразование. Однако специалисты отказались оперировать ребенка, так как хвост был связан с нервной системой младенца и его удаление могло привести к необратимым повреждениям.