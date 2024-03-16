Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

Александр Ширвиндт

CentralAsia (CA) - Народного артиста Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РБК в Театре Сатиры. Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре Сатиры, в котором он служил более 50 лет.

Бывший худрук Московского академического Театра Сатиры Ширвиндт умер в больнице 15 марта. Ему было 89 лет.

Соболезнования родным и близким режиссера выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил потрясающее обаяние и чувство юмора актера. Собянин назвал его спектакли незабываемым событием.

С 2000 по 2021 год Ширвиндт был художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Перед этим он 30 лет служил в театре как актер. В 2021 году артист оставил свою должность и перешел на пост президента театра. Ширвиндт тогда отметил, что возраст (на тот момент ему было 87 лет), «обнулить невозможно».

Ширвиндт играл в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума». Как режиссер он поучаствовал в постановках «Маленькие комедии большого дома», «Недоросль», «Слишком женатый таксист» и других работах. Он сыграл десятки киноролей, среди которых работы в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Ирония судьбы», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты».