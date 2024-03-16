Явка на выборах президента России превысила 38%, - ЦИК

CentralAsia (CA) - Явка на выборах президента России в целом по стране с учетом электронного голосования на 10:00 мск составила 38,35%, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.

«Явка избирателей вчера была, на мой взгляд, очень хорошая. Вместе с дистанционным электронным голосованием, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%», — сказал он.

В Москве на выборах президента, как ранее сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, проголосовали более 3,1 млн человек. Согласно последним данным ЦИК, явка в столице составила 37,25% (на вечер 15 марта).

Электронные бюллетени в рамках выборов к 10:00 мск получили 79% записавшихся на ДЭГ избирателей, сказал Булаев, отметив, что «это очень высокая явка».

В России с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец). Впервые президентские выборы длятся три дня, а также впервые на них применяют дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Окончательно определить результаты выборов ЦИК должна не позднее 28 марта, а инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая.