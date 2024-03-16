В США у самолета Boeing 737-800 оторвалась внешняя панель, на борту находились 139 пассажиров

CentralAsia (CA) - У самолета Boeing 737-800, приземлившегося в аэропорту города Медфорда (США, штат Орегон), не оказалось одной внешней панели. Рейс United из Сан-Франциско благополучно сел, о проблеме стало известно в ходе послеполетного осмотра, сообщила директор аэропорта Эмбер Джадд.

Аэропорт приостанавливал работу, чтобы проверить взлетно-посадочную полосу на наличие обломков, но их не обнаружили. Как сообщила пресс-служба United агентству Associated Press, отсутствие детали было обнаружено на нижней части самолета в месте, где крыло соединяется с корпусом возле шасси.

В United Airlines сообщили, что на борту самолета находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа, они не пострадали. Режим ЧС в аэропорту не объявляли.

Boeing отказалась комментировать информацию по поводу парка United. Компания только прикрепила ссылку на информацию о самолете, с которым произошел инцидент. В частности, там говорится, что ему больше 25 лет.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США проведет расследование по факту происшествия. Кроме того, собственное расследование организует и United Airlines.

В последние месяцы в США произошло несколько инцидентов с самолетами Boeing. Так, в январе у модели Max 9 в воздухе оторвалась боковая панель, произошла разгерметизация и экипажу пришлось совершить экстренную посадку. В марте Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.

Ранее United Airlines уже сталкивалась с проблемами с самолетами Boeing. 8 марта у самолета Boeing 777 этой авиакомпании, который выполнял рейс в Осаку, при взлете отвалилось колесо.