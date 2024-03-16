43% населения планеты страдают неврологическими заболеваниями, – ученые

CentralAsia (CA) - Неврологические заболевания – от мигрени до инсульта, болезни Паркинсона и деменции – являются основной причиной ухудшения здоровья людей во всем мире.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Lancet, в 2021 году от неврологических расстройств умерло 11,1 млн человек, пишет The Guardian.

Ученые из Института показателей и оценки здоровья, впервые проанализировавшие расстройства нейроразвития, в частности, аутизм и неврологические расстройства у детей, выяснили, что они стали причиной потери 80 млн лет здоровой жизни.

Исследователи также обнаружили, что за последние 30 лет в мире возросло количество людей, живущих с неврологическими заболеваниями или умирающих от них.

В 2021 году количество пациентов с соответствующими диагнозами выросло до 3,4 млрд – это около 43% населения планеты.

Среди наиболее распространенных неврологических расстройств в 2021 году ученые зафиксировали головную боль (около 2 млрд случаев) и мигрени (около 1,1 млрд случаев).

«Основной причиной смертности является инсульт» , – сказал автор исследования Джейми Стейнметц.

Среди других заболеваний, чаще всего приводящих к смертности, ученые выделяют:

менингит;

эпилепсию;

болезнь Альцгеймера;

черепно-мозговые травмы у новорожденных;

неврологические осложнения у детей, рожденных до 37 недель беременности;

повреждения нервов, вызванные диабетом, аутизмом и раком нервной системы.

Распространение неврологических недугов в мире исследователи связывают с увеличением численности людей на планете, неправильным образом жизни, а также влиянием окружающей среды.

Ученые отметили, что 80% смертности от неврологических расстройств приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Речь идет, в частности, о странах западной и центральной частей Африки.

Исследование подчеркнуло важность профилактических мер по снижению риска развития некоторых неврологических состояний. Самым главным ученым называют снижение высокого артериального давления.

По их данным, профилактические меры могут предотвратить 84% заболеваний, инвалидности и преждевременной смерти от инсульта.