В Узбекистане смягчается ответственность за использование беспилотников

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 марта подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности в связи с либерализацией ответственности за отдельные категории уголовных деяний. Изменения вступят в силу через три месяца, сообщила пресс-служба Таможенного комитета.

Согласно закону, для лиц, впервые обвинённых в незаконном ввозе, сбыте, приобретении, хранении или использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих и запасных частей к ним, устанавливается не уголовная, а административная ответственность.

Устанавливаются конфискация в счёт государства БПЛА, выявленных в результате административного правонарушения, а также освобождение от ответственности при добровольной сдаче БПЛА и комплектующих и запасных частей. Дела об административных правонарушениях этой категории рассматриваются судами по уголовным делам.

Обновлённая статья 244−4 (незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование БПЛА) Уголовного кодекса дополнена такими видами наказаний, как альтернативный штраф, исправительные работы и ограничение свободы.

Сейчас минимальным наказанием является лишение свободы до 3 лет (при добровольной сдаче БПЛА и комплектующих лицо освобождается от ответственности). При отягчающих обстоятельствах срок заключения может составлять до 10 лет.

Как отметили в Таможенном комитете, изменения должны привести к сокращению количества правонарушений, связанных с использованием беспилотников, а также увеличению иностранных туристов в Узбекистан. В прошлом зарубежных граждан не раз задерживали за ввоз БПЛА, в том числе по незнанию.

Сенаторы в ходе обсуждения закона в январе отмечали, что поправки разработаны в рамках реформ в стране, направленных на демократизацию и либерализацию судебно-правовой системы, а также укрепление законности в обществе.

Как запрещали БПЛА и ужесточали наказание

Полный запрет на ввоз и использование беспилотников был введён в Узбекистане в 2015 году. С мая 2018 года был разрешён временный ввоз беспилотников, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана зарубежными творческими группами.

В 2019 году была установлена уголовная ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов — статья 244−4 Уголовного кодекса (кроме транзита с обязательным декларированием).

В мае 2020 года видеооператор, намеревавшийся использовать дрон для съёмки клипа в Андижане, был осуждён на три года условно с испытательным сроком в один год.

В феврале 2022 года российский тревел-блогер Максим Лымарь был задержан при вылете из Бухары в Новосибирск из-за обнаружения у него квадрокоптера.

В июне 2022 года туристка из России Полина Ермакова была задержана в Ташкенте спустя несколько дней после пересечения границы за ввоз дрона. Суд оправдал её, но дрон у неё изъяли.

В 2019 году авиаинженеры Нуриддин Абдужабаров и Кадамбай Сайтов в статье для «Газеты.uz» анализировали, позволяет ли регулирование ввоза и использования дронов в Узбекистане развивать эту отрасль.

Смягчение наказания за ввоз и использование БПЛА было предусмотрено государственной программой Узбекистана на 2023 год.