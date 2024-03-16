Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области РФ, - местные власти

CentralAsia (CA) - В Самарской области РФ в ночь на 16 марта беспилотники атаковали нефтеперабатывающий завод в Сызрани и Новокуйбышевский НПЗ.

По данным Baza, на НПЗ в Сызрани после удара дрона начался пожар, площадь которого составляла 500 квадратных метров. Глава региона Дмитрий Азаров заявил, что загорелась установка переработки нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс». Люди, по словам губернатора, не пострадали.

Азаров также сообщил о попытке атаки беспилотников на Новокуйбышевский НПЗ, которую, по его словам, удалось пресечь. Baza, в свою очередь, утверждает, что на Новокуйбышевском НПЗ также произошел пожар, который удалось оперативно потушить. Данных о пострадавших нет.

«Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», — заявил губернатор Самарской области.

На этой неделе несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. 12 марта был атакован дронами объект НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом, одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля. В тот же день беспилотник ударил по нефтебазе в Орле, начался пожар в одном из резервуаров.

13 марта после атаки дрона произошел пожар на нефтезаводе в Рязанской области. Еще один беспилотник сбили у НПЗ КИНЕФ в Ленинградской области. Кроме того, БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, предприятие приостановило работу.