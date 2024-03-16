В Австралии вырастили голубику с рекордным весом

CentralAsia (CA) - В австралийском штате Южный Уэльс зафиксировали новый рекорд – там вырастили самую тяжелую в мире голубику.

По размеру она почти как мяч для гольфа, пишет The Guardian.

Ягода, для выращивания которой компания Costa использовала традиционные ручные методы, весит 20,4 г и имеет диаметр около 39 миллиметров.

Ее собрали еще 13 ноября 2023 года, однако официально внесли в Книгу рекордов Гиннеса только в марте этого года.

«Когда мы положили ее на весы, я был немного шокирован. Я знал, что она велика, но должен был взвесить дважды, чтобы убедиться в этом», - сказал руководитель голубого отделения компании Costa Брэд Хокинг.

Известно, что сорт ягоды-рекордсменки – Eterna. Его создали в рамках программы Costa по улучшению сортов голубики. Каждый год в компании разрабатывают один или два новых сорта ягод.

По словам Брэда Хокинга, обычно при увеличении размера плодов ухудшается их качество, однако голубика сорта Eterna «твердая и имеет хороший срок хранения».

Голубика-рекордмен не является отклонением от нормы для сорта Eterna, поскольку во время сбора обнаружили около 20 ягод такого же размера, добавил Хокинг.

После фиксации рекорда голубику заморозили – возможно, ее зальют в смолу и повесят на стену, сказал Хокинг.

Отмечается, что эта ягода голубики примерно в 1,25 раза превышает вес предыдущей голубики-рекордсменки, которая весила 16,2 г при диаметре 36,33 мм.

Предыдущие два рекорда установил производитель Ozblu из Западной Австралии в 2020 и 2018 годах.