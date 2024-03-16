Явка на президентских выборах России превысила 40%,- ЦИК

CentralAsia (CA) - Общая явка на выборах президента России на 16 марта в 14:21 мск составляет 40,76%, указано на сайте Центральной избирательной комиссии.

Явка избирателей, выбравших дистанционное электронное голосование (ДЭГ), на 11:00 мск составила 82%.

Впервые в России выборы президента проходят три дня: с 15 по 17 марта. К концу первого выборного дня, 15 марта, явка избирателей по России составила 36,12%. Это также первые президентские выборы в России, на которых доступна система ДЭГ. Она распространена на 29 регионов России, включая Москву. В столице проголосовали 3,1 млн человек, в том числе 2,5 млн — через ДЭГ.

За президентский пост соревнуются: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).