В России явка по итогам второго дня выборов президента составила более 58%, - ЦИК

CentralAsia (CA) - Явка по итогам второго дня голосования на президентских выборах во всех регионах России без учета электронного голосования составила 58,27%, следует из данных Центральной избирательной комиссии, передает РБК.

Последними в России закрылись участки в самом западном регионе, Калининградской области.

В онлайн-голосовании в 28 регионах (не включая Москву, она считается отдельно), по данным Минцифры, приняли участие 89% зарегистрированных на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) избирателей, голоса онлайн отдали 4,175 млн человек.

В Москве проголосовали 4,3 млн человек, большинство из них, более 3,185 млн избирателей, отдали голоса дистанционно, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению Вадим Ковалев.

Самая высокая явка офлайн в Туве: там проголосовали уже 87,15% избирателей. Далее следуют Кузбасс (83,17%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (82,38%). Наименее активно во второй день голосуют избиратели во Владимирской области (35,26%) и Алтайском крае (38%).

В России с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец). Впервые президентские выборы длятся три дня, а также впервые на них применяют дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Президент избирается на шесть лет, до мая 2030 года. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, которые принимали участие в голосовании.