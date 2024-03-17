Роскошные монгольские шахматы помещены во Всемирный зал шахматной славы в США. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Роскошные монгольские шахматы, изготовленные с особой тщательностью и точностью, были помещены в музей «Всемирный зал шахматной славы» (World Chess Hall of Fame -WCHOF) в Сент-Луисе, штат Миссури, Соединенные Штаты Америки, 11 марта 2024 года.

На церемонии открытия «American Cup – 2024» консул Монголии в Чикаго г-жа Батцэцэг Тувшинтөгс, директор компании «Khaan Chess» г-жа Бат-Оюун Чулуунбат и ее супруга, дизайнер г-н Насанбат Дашням ударили в колокол в честь данного мероприятия.

Большой набор монгольских роскошных шахмат, созданный компанией «Khaan Chess», носит название «Нөхөрлөл» или «Братство».

Всемирный зал шахматной славы является обязательным местом посещения для любителей шахмат. Здесь хранится коллекция старинных и прекрасно изготовленных шахматных наборов со всего мира, что делает его одним из величайших музеев шахмат. Кроме того, через Зал славы он чествует легендарных шахматистов из США и других стран.

Кроме того, компания «Khaan Chess», созданная в 2015 году, специализируется на изготовлении сувенирных шахматных наборов, связанных с историей Монголии. Лучшие шахматные наборы «Khaan Chess» выставлены в Национальном музее Чингисхана Монголии и в национальном музее «Musée suisse du jeu» в Швейцарии.

Напомним, что консул г-жа Батцэцэг Тувшинтөгс — монгольская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2009), международный мастер среди мужчин (2014), арбитр ФИДЕ. Чемпионка Монголии 2011 и 2016 гг.

В составе сборной Монголии участница пяти шахматных олимпиад (2002, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.), двух командных чемпионатов Азии (2012 и 2016 гг.), Азиатских игр 2010 г.

В период с 2005 по 2009 гг. жила в США. Главное достижение этого периода — участие в чемпионате США 2006 г.

В 2013—2014 гг. участвовала в серии турниров Гран-При ФИДЕ. На первом этапе, проходившем в Женеве, нанесла поражение одной из фавориток соревнования Хоу Ифань. На третьем этапе, состоявшемся в городе Шарджа, разделила 3—6 места.

В 2017 г. участвовала в чемпионатах мира по блицу и рапиду.

источник: middleasiannews.com

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