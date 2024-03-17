Нигер разорвал военное соглашение с США

CentralAsia (CA) - Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США. Заявление было сделано спустя день после трехдневного визита высокопоставленной делегации США по возобновлению контактов с властями страны.

Представитель мятежных властей Амаду Абдраман в эфире национального телевидения заявил, что американская делегация не соблюдала дипломатический протокол, передает Reuters. Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия и повестке. По словам представителя властей Нигера, на переговорах речь шла о перехода власти к военным, военном сотрудничестве между двумя странами и выборе партнеров в борьбе с террористами.

«Нигер сожалеет о намерении американской делегации отказать суверенному нигерийскому народу в праве выбирать партнеров и виды партнерства, которые способны оказать реальную помощь в борьбе с терроризмом. Кроме того, правительство Нигера осуждает снисходительное отношение, сопровождаемое угрозой возмездия, со стороны главы американской делегации к правительству и народу Нигера»,— сказал Абдраман. Он добавил, что правительство Нигера считает присутствие американских войск в стране незаконным.

Соглашение позволяло американским военным и гражданскому персоналу Министерства обороны находиться на территории страны. На севере Нигера действует американская база беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На ней располагаются около 1 тыс. военных, передает AFP. На возведение базы было направлено около $100 млн.

Нигер — бывшая колония Франции, оставался одним из последних союзников Запада в Сахеле. Летом 2023 года в стране произошел военный переворот. После этого Нигер начал разрывать отношения со странами Запада, в том числе с Францией. В декабре 2023 года военные власти отказались от двух оборонных соглашений с Евросоюзом.