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Алматы может затопить из-за резкого потепления, - синоптики
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  «Казгидромет» предупредил алматинцев о последствиях резкого потепления 16-18 марта, передает Orda.kz.

Как сообщили синоптики, в связи с повышением среднесуточной температуры и обильным таянием снега в эти дни в предгорных и горных районах ожидается подъем уровня воды в горных реках. Возможно даже возникновение подтоплений.

Спасатели в связи с этим напомнили жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по их территории или в непосредственной близости.

«Также напоминаем, что происходит ослабление ледового покрова на водоемах. Не выходите на лед, берегите свою жизнь!» — добавили в ДЧС.

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