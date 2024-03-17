Минобороны РФ сообщило о 35 сбитых за ночь дронах. Из-за атаки беспилотников в Краснодарском крае загорелся Славянский НПЗ

CentralAsia (CA) - Дежурные средства ПВО сбили в ночь на 17 марта 35 беспилотников, атаковавших восемь российских регионов, сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, четыре дрона перехватили и уничтожили в Московской области, три — в Белгородской, два — в Калужской, по одному — в Орловской и Ростовской, еще четыре — в Ярославской, три — в Курской, а также 17 беспилотников — в Краснодарском крае.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что два беспилотника, летевших на столицу, были сбиты ночью в городском округе Домодедово и еще два — в Раменском и Ступинском городских округах. Разрушений и пострадавших, по утверждению чиновника, нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью четыре дрона сбросили взрывчатку на поселок Октябрьский в Белгородском районе. Повреждены линии электропередач и газоснабжения. Пострадавших нет.

Утром 17 марта в Белгороде объявлялась ракетная опасность. Минобороны РФ отчиталось, что сбило в небе над областью девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

В Калужской области три беспилотника пытались атаковать объекты инфраструктуры в Кировском районе, заявил губернатор региона Владислав Шапша. По его данным, жертв и разрушений нет.

В Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. «Беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар», — заявили в оперативном штабе региона.

Пожар на Славянском НПЗ ликвидирован, добавили в оперштабе.