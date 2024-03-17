Явка на выборах президента России превысила 60%, - ЦИК

CentralAsia (CA) - Общая явка на выборах президента России на 17 марта в 9:30 мск составляет 60% без учета электронного голосования (ДЭГ), следует из данных ЦИК РФ, передает РБК.

Позже глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что с учетом ДЭГ явка к 9:45 мск составила 61,37%.

В самых восточных российских регионах к 9:00 мск явка превышает 55%, лидирует среди них Еврейская автономная область (85,5%) и Чукотский автономный округ (84,18%). В целом среди регионов по доле пришедших на выборы избирателей первое место занимает республика Тува — 89,99% к 12:00 по местному времени (8:00 мск).

В онлайн-голосовании в 28 регионах (без учета Москвы, она считается отдельно) приняли участие 91% избирателей из числа зарегистрировавшихся (свой голос отдали 4,35 млн человек). В столице регистрация на дистанционное голосование не требовалась. К 9:50 мск свой голос онлайн отдали почти 3,3 млн москвичей.

Выборы главы государства в РФ проходят с 15 по 17 марта. Президент избирается на шесть лет, до мая 2030 года. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, которые принимали участие в голосовании.

В выборах участвуют четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства Владимир Путин (участвует в выборах как самовыдвиженец), глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.