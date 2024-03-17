За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

- Азия и мир, политика
- 15:18, 17 марта 2024
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего войска РФ нанесли 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершили 125 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении российские войска наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Лиманском направлении отражена 1 российская атака в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении отражены 5 атак РФ в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и восточнее Временного Яра Донецкой области.
На Авдеевском направлении отражены 11 российских атак в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении отбиты 28 атака РФ в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области.
На Ореховском направлении российские войска 4 раза атаковали позиции украинских войск в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении войсками РФ совершено 2 штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.
В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.
Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны РФ.