За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего войска РФ нанесли 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершили 125 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении российские войска наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Лиманском направлении отражена 1 российская атака в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении отражены 5 атак РФ в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и восточнее Временного Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 11 российских атак в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении отбиты 28 атака РФ в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении российские войска 4 раза атаковали позиции украинских войск в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении войсками РФ совершено 2 штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны РФ.