В Алматы и в Астане тысячи россиян вытянулись в километровые очереди, чтобы проголосовать на выборах. Фото

Алматы

CentralAsia (KZ) - В Алматы рядом с консульством РФ выстроилась огромная очередь. Сегодня здесь проходит голосование на выборах президента России, сообщает Orda.kz.

По примерным подсчетам в полдень возле здания собралось около 3 тыс. человек. При этом люди продолжают прибывать.

Две очереди на участки, расположенные в консульстве, начинаются на улице Манаса и растянуты более чем на 1,5 километра. Чтобы проголосовать люди стоят по полтора — два часа.

По данным издания, полиция проверяет документы у желающих проголосовать.

Двигается очередь со скоростью примерно метр в минуту.

⇳

Также проголосовать на президентских выборах россияне, находящиеся в Казахстане, могут в Астане. Там участки организовали в Русском доме.

У здания в 13:00 находились более тысячи человек. Длинная очередь начинается на улице Ауэзова и заворачивает на улицу Кенесары.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения