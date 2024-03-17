В Казахстане стало больше компаний из России, Узбекистана и Китая

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на 1 марта 2024 года насчитывалось 44,1 тыс. действующих компаний с иностранным участием, передает Orda.kz.

По данным, размещенным Бюро нацстатистики, за год таких юридических лиц в стране стало на 14 % больше.

Среди них 43,6 тыс. компаний являются малыми (рост за год 14,2 %), 329 — средними (+1 %), 242 — крупными (-1 %).

Чуть меньше половины иностранных компаний приходится на Россию. На начало марта в Казахстане числилось 19,6 тыс. компаний с участием российского бизнеса. За год этот показатель вырос на 15,6 %. На втором месте бизнес Турции. В Казахстане действует 3,8 тыс. компаний с участием этой страны (+0,6 %).

Узбекских компаний в Казахстане насчитали 3,3 тыс. За год бизнес из этой страны показал наибольший прирост — более 39 %.

Кроме того, в Казахстане действуют 2,5 тыс. компаний из Китая (рост за год 35 %), 2,3 тыс. компаний из Кыргызстана (+1,4 %), 1,1 тыс. юрлиц из Азербайджана (+19,4 %), 1 тыс. компаний из Украины (+7 %). Бизнесмены из Беларуси открыли в стране 754 компании (+20 %), из Германии — 747 (+1 %), из Южной Кореи — 624 (+3,6 %), из Афганистана — 561 (+22,7 %), из Нидерландов — 512 (-2,5 %).

Также среди действующих иностранных юрлиц 498 открыты с участием США (+5,9 %), 418 — с участием Великобритании (+2,2 %), 397 — с участием Индии (+3,9 %), 353 — с участием Грузии (+30,7 %).

В свою очередь предприниматели Таджикистана открыли в Казахстане 346 компаний (+7,8 %), Ирана — 332 компании (+2,5 %), Кипра — 325 компаний (−1 %), Нигерии — 310 (+22 %), а из Армении — 304 (+8,2 %).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения