Во двор посольства РФ в Молдавии бросили бутылки с зажигательной смесью. Видео

CentralAsia (CA) - Во двор посольства России в Кишиневе, где проходит голосование на президентских выборах, мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе дипмиссии.

Полиция задержала мужчину, избирательный участок продолжил работу.

В кишиневской полиции уточнили, что задержан 40-летний мужчина.

Выборы в России проходят с 15 по 17 марта. За первые два дня голосования в 20 регионах на 29 участках были попытки поджечь ящики с бюллетенями, залить в них зеленку или чернила. По данным ЦИК, было безвозвратно утеряно 214 бюллетеней. Сегодня, 17 марта, глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что с начала голосования было предотвращено 280 тыс. хакерских атак на ресурсы ДЭГ, пишет «КоммерсантЪ».