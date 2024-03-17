Явка на выборах президента России превысила рекордные 70%, - ЦИК

CentralAsia (CA) - Очная явка на президентских выборах России превысила 70% по стране. С учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:45 мск явка составляет 70,81%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РБК.

Это рекордный показатель в истории современной России. На президентских выборах в 2018 году итоговая явка составила 67,54%.

В ДЭГ, которое работает в 28 регионах России, приняли участие более 4,7 млн избирателей, при этом принято к настоящему времени только 4,3 млн бюллетеней. В Москве, где ведется отдельный подсчет голосов ДЭГ, выдано более 3,55 млн электронных бюллетеней, а принято — более 3,53 млн.

Избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке и в Донецкой народной республике, в Хакасии, Красноярском и Алтайском крае, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Тува, пишет «Коммерсантъ».

Утром официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за рубежом на выборах президента проголосовали более 125 тыс. россиян в 111 странах. Дипломат привела данные по состоянию на 10:00 мск. Всего, по ее словам, проголосовали 125 428 человек на 230 избирательных участках.

Выборы президента России впервые проводятся три дня, с 15 по 17 марта. Система ДЭГ доступна в 29 регионах России, включая Москву. На пост президента претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства Владимир Путин (участвует в выборах как самовыдвиженец) и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.