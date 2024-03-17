Путин поручил обнародовать итоги расследования крушения Ил-76 с пленными

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин поручил Следственному комитету России (СКР) до 1 июля представить и обнародовать доклад с причинами крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Такой пункт содержится в перечне поручений на сайте Кремля. Ответственным назначен глава СКР Александр Бастрыкин.

24 января военно-транспортный Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных бойцов ВСУ. Все находившиеся на борту погибли.

По данным Минобороны РФ, самолет сбили с территории Украины с помощью зенитного ракетного комплекса. Власти Украины не подтверждали и не отрицали удар по самолету. 3 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что экспертизы по телам украинских военных, погибших при крушении Ил-76, завершились. По ее словам, власти Украины согласились принять тела своих военнослужащих.