Цены на авиабилеты выросли на 3,6% из-за проблем у Boeing, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Стоимость авиабилетов выросла на 3,6% в период с января по февраль на фоне задержек производства самолетов на заводах Boeing, пишет Bloomberg со ссылкой на данные правительства США. Такой рост цен за месяц стал самым большим с мая 2022 года.

По прогнозу туристической компании Amex Global Business Travel (GBT), который приводит Bloomberg, стоимость билетов бизнес-класса вырастет на 8,5% на оживленном маршруте Нью-Йорк — Лос-Анджелес в пик летнего сезона. Стоимость билетов как в бизнес-, так и в эконом-классе, на маршрутах Сиэтл — Сан-Франциско и Чикаго — Лас-Вегас в течение первого полугодия вырастут на 18% и 9,6% соответственно.

По данным Bloomberg, Boeing пытается устранить проблемы, выявленные в результате аварии 5 января на рейсе авиакомпании Alaska Airlines. В самолете Boeing 737 MAX 9 во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Портленда из-за разгерметизации салона. Никто не пострадал.

На этом фоне авиаперевозчики United Airlines, Southwest Airlines и Ryanair (первые из США, третья — ирландская) сообщили агентству, что перед напряженным летним туристическим сезоном урезают расписание полетов и ищут альтернативы Boeing 737. Производитель при этом не уверен, когда не сможет поставить самолеты, поскольку американские инспекторы проводят проверки на заводах Boeing.

Самолеты Airbus, главного конкурента Boeing, в основном распроданы до конца этого десятилетия, поэтому авиакомпаниям просто некуда обратиться, пишет Bloomberg. Европейский авиапроизводитель также пытается вернуть производство к допандемийным показателям. Проблема с двигателями Airbus еще больше снизила доступность воздушных судов на фоне сохранения высокого спроса авиакомпаний, передает агентство. Ранее Bloomberg писал о том, что в 126 двигателях узкофюзеляжных самолетов, включая Airbus A320, были найдены поддельные детали.

Узкофюзеляжный самолет (single-aisle jet) — это тип авиалайнера, сиденья в котором расположены по бокам единственного прохода, что позволяет разместить до шести человек в ряду в салоне.

Максимальная пассажировместимость стандартного узкофюзеляжного самолета не превышает 300 человек, тогда как широкофюзеляжный авиалайнер (twin-aisle jet) может вместить от 250 до 600 пассажиров.

Как отмечает Bloomberg, узкофюзеляжные лайнеры составляют основу коммерческих авиаперевозок. Текущий дефицит касается в основном машин, семейств Boeing 737 и Airbus A320, которые летают на короткие и средние расстояния.

15 марта глава сингапурской лизинговой компании BOC Aviation Стивен Тауненд в интервью Bloomberg TV отметил, что связанные с пандемией задержки производства в Airbus и Boeing лишили авиакомпании потенциальных 4 тыс. новых самолетов за последние три-четыре года. По его словам, проблемы Boeing еще больше увеличивают разрыв между спросом и предложением. «Потребуется несколько лет, чтобы по-настоящему наверстать упущенное», — говорил Тауненд.