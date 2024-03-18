Срочники Монголии изучают английский язык с этого года

CentralAsia (MNG) - Срочники в Монголии — те, кто проходят срочную службу.

Срочная военная служба — вид военной службы, которую проходят с целью получения военно-учетной специальности. Военнослужащие срочной службы проходят военную службу в пунктах постоянной дислокации воинских частей. Их основной задачей является приобретение практических навыков и умений для вооруженной защиты Монголии.

С этого года английский язык входит в число обязательных предметов обучения для призывников. В прошлом году в «Общий закон об образовании» были внесены поправки, определяющие английский как основной иностранный язык для изучения в Монголии.

Таким образом, с внесением изменений в «Общий закон об образовании» формируется правовая база для преподавания английского языка в общеобразовательных школах, начиная с начальной. И теперь среди срочников.

4 мая 2024 г. состоялось первое обсуждение поправок в «Общий закон об образовании» на общем собрании парламента, и более 50% депутатов поддержали введение «английского языка как основного иностранного для изучения».

Кто такие срочники в Монголии

Военная служба по призыву в Монголии, более известная как «срочная» служба, — это установленное законом привлечение граждан к исполнению воинской обязанности в Вооруженных Силах Монголии и пограничной военной службе.

Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие или не состоящие на воинском учете, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании Указа Президента. Срок службы по призыву — 12 месяцев. Срок службы сейчас рассматривается с учетом систем НАТО и методики их подготовки, основанной на международном опыте.

Сегодня методика подготовки солдат «срочной» службы постоянно совершенствуется с учетом опыта, полученного в ходе военных конфликтов (в случае Монголии, с учетом изучения мировых военных конфликтов и опыта монгольских миротворцев), развития технологий и появления новых типов вооружения и техники.

Новобранцы, доставленные по распределению, получают полевую форму, койко-место в казарме, встают на довольствие, знакомятся с новыми товарищами, старшим составом, осваиваются на месте. Будущий солдат в первый день изучает расположения, впервые посещает солдатскую баню, постепенно привыкая к новым условиям быта.

Попав в подразделение, молодой человек должен осознать, что делать в армии и какие его ждут перемены. Все 12 месяцев придется подчиняться строгому режиму дня, существенно отличающемуся от «гражданского». Специально составленный рацион питания, считается полноценным для поддержания боевого духа солдата, но на самом деле приходится по душе далеко не всем привыкшим домашней пище. Условия прохождения службы в каждом случае отличаются, зависят от рода войск, подразделения, организации со стороны руководства.

источник: middleasiannews.com

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