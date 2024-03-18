MIAT Mongolian Airlines привлекает Lufthansa Technik для поддержки компонентов

CentralAsia (MNG) - Компания MIAT Mongolian Airlines подписала долгосрочный контракт с Lufthansa Technik на компонентную поддержку парка самолетов Boeing 787.

Авиакомпания будет предоставлена комплексная поддержка компонентов (TCS) и доступ к всемирному пулу запасных частей Lufthansa Technik, что позволит базирующейся в Улан-Баторе авиакомпании значительно повысить доступность запасных частей для своего парка Dreamliner.

«Исходя из нашей миссии по соединению мира надежными, высококачественными, теплыми и эффективными авиаперевозками, мы рассчитываем на сотрудничество с Lufthansa Technik и на получение выгоды от их обширного опыта и проверенной полной поддержки компонентов для материального обеспечения нашего парка самолетов 787. — сказал Батмөнх Сухээ, генеральный менеджер по техническому обслуживанию воздушных судов MIAT Mongolian Airlines.

«Мы очень рады, что компания MIAT Mongolian Airlines выбрала нас в качестве поставщика компонентов для своего флота Dreamliner. Имея доступ к нашей глобальной сети пулов материалов и запчастей, мы обеспечим наилучшую поддержку нашему уважаемому клиенту и надеемся на наше сотрудничество в ближайшие годы», — добавил Андреас ван де Куил, вице-президент по продажам в Центральной Европе и СНГ компании Lufthansa Technik.

Техническое обслуживание воздушных судов MIAT Mongolian Airlines — работы, выполняемые на этапе эксплуатации воздушных судов (ВС) и направленные на поддержание их летной годности и готовности к полетам. Техническое обслуживание авиации является одним из факторов безопасности полетов.

Lufthansa Technik управляет одним из крупнейших в мире пулов авиационных компонентов, располагающим 15 глобальными запасами компонентов на трех континентах. Сложные и гибкие транспортные решения, предоставляемые глобальным поставщиком логистических услуг Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS), гарантируют, что каждый необходимый компонент достигнет самолета клиента в кратчайшие сроки. Кроме того, в Lufthansa Technik работает специальная группа поддержки AOG (Aircraft On Ground), которая доступна круглосуточно и без выходных для оказания помощи своим клиентам.

Подразделение по инженерно-техническому обеспечению монгольской авиакомпании MIAT Mongolian Airlines (известное также как MIAT Technics) предлагает широкий набор услуг по ТО воздушных судов в соответствии с сертификатами:

Европейским EASA 145

Бермудских авиационных властей DCA

Южно-корейских авиационных властей MOLIT

Монгольских авиационных властей MCAA

Таиландских авиационных властей DCA

Турецких авиационных властей DGCA

Российских авиационных властей ФАП-285

Американских сертификата Part 145 FAA США.

ОПЕРАТИВНОЕ И БАЗОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ САМОЛЕТОВ:

Boeing 737-600/700/800/900/NG

Boeing 737 MAX-8/9 CFM LEAP-1B

Boeing 767-200/300 RB211/CF6/PW4000/JT9D

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ:

Ремонт изделий из листового металла

Ремонт композитных изделий

Ремонт и обслуживание колес и тормозных систем

Все виды неразрушающего контроля и калибровка

Капитальный ремонт авионики и электрической системы

Капитальный ремонт аварийного оборудования

Ремонт интерьера

Сварочные работы

Изготовление наклеек и табличек

Капитальный ремонт мягких изделий — пошивочный цех

ПОКРАСКА И ОКЛЕЙКА САМОЛЕТА:

Любые типы воздушных судов

MIAT приглашает вас для демонстрации своих возможностей и качества услуг. Работа MIAT профессионалов соответствует самым высоким клиентским требованиям.

источник: middleasiannews.com

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