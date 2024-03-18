Производство боеприпасов начнется в Монголии в этом году

CentralAsia (MNG) - В первом полугодии этого года ГП «ЗЭВ» Минобороны начнет производство боеприпасов. В первую очередь будут производиться патроны к нарезному оружию различных калибров, в том числе 7,62×39 мм для автомата Калашникова и 7,62×51 мм НАТО (стандартные винтовочно-пулеметные боеприпасы стран-членов НАТО).

Причина создания такого типа завода в Минобороны указывает на то, что срок годности боеприпасов советских времен истек.

В дальнейших планах – производство боеприпасов для разнообразного охотничьего и спортивного оружия.

Этот завод станет первым из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Монголии и самым первым из основных монгольских производителей боеприпасов к стрелковому оружию военного и гражданского назначения.

К слову, монгольское слово «ЗЭВ» означает наконечник стрелы лука.

источник: middleasiannews.com

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