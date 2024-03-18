Вторая марафонщица из Монголии квалифицировалась на ОИ-2024 в Париже на данный момент

CentralAsia (MNG) - На данный момент 2 монгольские бегуньи прошли квалификацию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Мөнхзаяа Баярцогт пробежала 2:24:45 в «Сеульском марафоне 2024» и заняла 7-е место, побив женский рекорд Монголии и получив квалификацию на Олимпийские игры.

Ранее на недавно прошедшем «Токийском марафоне» наша спортсменка Хишигсайхан Галбадрах пробежала 2:26:32 и квалифицировалась на Олимпийские игры.

источник: middleasiannews.com

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