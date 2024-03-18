Министр иностранных дел Беларуси встретился с бизнес-сообществом Монголии

CentralAsia (MNG) - 16 марта Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в ходе официального визита в Монголию посетил производственные мощности и предприятия Улан-Батора, провел встречи с бизнес-сообществом.

В развитие переговоров с руководством страны и правительства Сергей Алейник провел в Улан-Баторе встречу с главой Генерального управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) генерал-майором Ариунбуяном Гомбожавом.

Делегация посетила одну из пожарных частей, ознакомилась с белорусской пожарной техникой, используемой в подразделениях экстренного реагирования Монголии. Представители белорусских предприятий, в свою очередь, рассказали о производственных возможностях и новых видах оборудования.

По словам главы ГУЧС Монголии, благодаря белорусской технике уже спасены более 13 тысяч человек и предотвращен материальный ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.

Стороны подчеркнули положительный опыт сотрудничества в части поставок оборудования для нужд Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии и обсудили четыре направления перспективного сотрудничества. Монгольская сторона подтвердила заинтересованность в приобретении специальных пожарных автомобилей производства компании «Пожснаб» на шасси МАЗ, а также другого оборудования и спецодежды. Был выражен интерес к продолжению программ обучения монгольских специалистов в специализированных белорусских учреждениях.

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