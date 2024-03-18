Лукашенко с нетерпением ждет визита в Монголию

CentralAsia (MNG) - Глава МИД Беларуси нанес визит вежливости Президенту Монголии.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял делегацию Беларуси, которую возглавил глава МИД страны.

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на встречах с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа в Улан-Баторе передал ему послание от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Монгольский лидер отметил, что прошло уже 32 года с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Монголией.

«Наши страны и народы уже много лет связывают очень дружественные и теплые отношения. Я бы хотел выразить искреннюю признательность за то, что Александр Григорьевич принял мое приглашение посетить с государственным визитом нашу страну. Это большая честь», — сказал Хурэлсух Ухнаа.

Президенты Монголии и Беларуси уже встречались ранее на площадках международных мероприятий. Одна из кратких встреч состоялась на полях климатического саммита в Дубае в декабре 2023 года.

«Предстоящий визит вашего президента будет являться историческим событием, потому что это первый визит в нашу страну», — добавил глава государства.

Во время встречи Сергей Алейник передал Хурэлсуху Ухнаа послание от президента Беларуси, в котором Александр Лукашенко подтверждает готовность посетить Монголию и выражает надежду на содержательное наполнение своего визита.

«Президент Беларуси с нетерпением ждет визита в вашу прекрасную страну. Это действительно будет исторический визит. Мы уверены, что этот визит придаст новый импульс развитию и углублению наших отношений во всех без исключения областях», — подчеркнул Сергей Алейник.

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