Монголия и Беларусь договорились вывести отношения на более высокий политический и экономический уровень

CentralAsia (MNG) - Монголия и Беларусь договорились вывести отношения на более высокий политический и экономический уровень. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник по итогам переговоров с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в Улан-Баторе.

«Мы совпадаем в оценке существующего, пока еще не в полной мере реализованного потенциала наших отношений. Прежде всего в конкретных, прикладных областях. И сегодня мы договорились предметно интенсифицировать весь спектр наших контактов на уровне отраслей и субъектов хозяйствования, деловых кругов и согласовали выведение нашего взаимодействия на более высокий и политический и экономический уровень», — сказал Сергей Алейник.

Серьезное внимание во время переговоров министры уделили перспективным экономическим и кооперационным проектам, которые, как ожидает белорусская сторона, будут реализованы в ближайшее время. «Уверен, что они будут ощутимы, заметны и положительно скажутся на устойчивом экономическом развитии и благосостоянии наших стран и наших народов», — убежден глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

По составу многочисленной белорусской делегации можно понять, о каких отраслях идет речь: в эти дни в Улан-Баторе работают руководители Министерства промышленности, Министерства продовольствия и сельского хозяйства, промышленных предприятий, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям и иных белорусских организаций.

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