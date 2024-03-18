В феврале 2024 года 1897 иностранных граждан получили электронную визу Монголии

CentralAsia (MNG) - В феврале 2024 года в общей сложности 1897 иностранных граждан получили электронную визу Монголии. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Управления по делам иностранных граждан и подданства страны.

За указанный период 612 иностранцам был выдан вид на жительство /ВНЖ/ Монголии. 1309 иностранных граждан продлили свои ВНЖ.

На сегодняшний день национальная экономика Монголии в наибольшей степени зависит от ориентированного на экспорт горнодобывающего сектора. Развитие туризма рассматривается как наиболее доступное решение для диверсификации экономики.

По сообщению Управления по делам иностранных граждан и подданства страны, с первого октября 2021 года Монголия начала выдавать визы в электронном виде. В 2023 году более 31,2 тыс. иностранных граждан получили электронную визу Монголии.

Электронную визу Монголии могут получить граждане 99 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных событиях.

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