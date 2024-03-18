Путин набирает рекордные 87,33% голосов по итогам обработки 99% протоколов, - ЦИК

CentralAsia (CA) - Действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,01% протоколов, передает «РИА Новости».

Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,79%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,19%, следует из данных ЦИК. Общая явка составила 74,22% (по данным на 18:00 мск).

Предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м — 63,6%

По результатам федерального дистанционного электронного голосования без учета Москвы и Калининграда Владимир Путин набрал 87,4%, Владислав Даванков — 6,28%, Леонид Слуцкий — 3,76%, Николай Харитонов — 2,56%. Явка избирателей, зарегистрированных в ДЭГ, составила 94%. ДЭГ проводилось в 29 регионах.

Выборы президента России проходили три дня — 15-17 марта.