Путин: Я был согласен на обмен Навального

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 18 марта рассказал, что дал согласие на обмен политика Алексея Навального за несколько дней до того, как пришло известие о смерти оппозиционера в колонии.

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни, а разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно»,— сказал президент.

«За несколько дней до ухода господина Навального мне некоторые коллеги сказали — не сотрудники администрации, некоторые люди,— что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал: «Я согласен». Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии, сказал: «Мы его поменяем, и чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Но это случается, ничего с этим не поделаешь»,— сказал Путин.

После общения главы государства с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что слова Владимира Путина о согласии на обмен Алексея Навального показывают его открытость. По словам Дмитрия Пескова, у Юлии Навальной, вдовы политика, были шансы приехать в Россию и увидеть мужа, но она предпочла остаться за рубежом.

Алексей Навальный отбывал 19-летний срок в колонии особого режима в заполярном Харпе по семи статьям УК, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти политика 16 февраля. В медицинском свидетельстве, выданном матери оппозиционера, было написано, что причины смерти естественные. 1 марта Алексей Навальный был похоронен на Борисовском кладбище в Москве.