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Президент Таджикистана поздравил Путина с победой на выборах
Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Эмомали Рахмон, Владимир Путин

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил кандидата в президенты и действующего лидера России Владимира Путина с победой на выборах. Текст письма Рахмона опубликовало агентство «Ховар».

По словам лидера Таджикистана, результаты голосования «являются еще одним ярким подтверждением» высокого политического авторитета Путина и широкой поддержки российским обществом государственного курса, который выбрал действующий президент.

«Мы придаем большое значение неуклонному развитию таджикско-российского стратегического партнерства и союзнического взаимодействия», — подчеркнул Рахмон. Он высоко оценил вклад Путина в укрепление «всего комплекса взаимоотношений наших государств», а также выразил готовность прилагать совместные усилия на вывод «многопланового сотрудничества двух стран на новые высоты во благо наших народов».

После подсчета 99,36% протоколов по данным Центризбиркома, действующий лидер Владимир Путин победил на выборах с 87,32%. За него проголосовали более 74 млн человек. Это самый высокий показатель за историю голосований с 1991 года.

С победой Путина поздравили также лидеры Никарагуа и Венесуэлы, правительство Кубы и экс-лидер Боливии.

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