КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) - КНДР запустила три баллистические ракеты, они упали за пределами исключительной зоны Японии, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны и береговую охрану Японию. По предварительным данным правительства, последствий запуска нет. Ракеты пролетели 350 км на высоте 50 м.

Как сообщила береговая охрана Японии, ракеты были запущены с интервалом в примерно 30 минут. Полет каждой из них продлился около семи минут. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал журналистам, что запуски ракет со стороны КНДР неприемлемы, передает Reuters.

14 января КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности. По данным Японии, ракета упала за пределами ее исключительной экономической зоны в Японском море. Токио обвинил КНДР в нарушении резолюций ООН.