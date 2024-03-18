МВД России: Возбуждено 61 уголовное дело из-за нарушений, связанных с выборами

CentralAsia (CA) - Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой заявил, что в период выборов (15, 16 и 17 марта) правоохранительные органы возбудили 61 уголовное дело и составили более 150 административных протоколов, передает «КоммерсантЪ».

«Составлено 155 административных протоколов, возбуждено 61 уголовное дело»,— сказал представитель МВД, выступая в Центризбиркоме. По его словам, большая часть дел — по статье о заведомо ложном акте терроризма (23 дела) и воспрепятствовании осуществлению прав избирателей (21 дело).

Он отметил, что нарушений избирательного законодательства, которые бы напрямую могли повлиять на итоги выборов, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено.

Во время прошедших выборов были случаи, когда на избирательных участках заливали урны с бюллетенями зеленкой, йодом и другими красящими веществами, бросали «коктейли Молотова», взрывали петарды, а также поджигали скатерти.