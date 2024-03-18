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Более 120 иностранцев выдворили из Казахстана
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  Более 120 незаконных мигрантов выдворили из Казахстана, сообщает Polisia.kz.

В ходе мероприятия «Мигрант» за пять дней сотрудники правоохранительных органов выявили более 10 тысяч правонарушений миграционного законодательства. К ответственности привлекли 4475 иностранных граждан, за незаконное использование иностранной рабочей силы - 613 работодателей. За несообщение полиции о пребывающих иностранцах - 2624 физических и юридических лица.

Было вынесено 850 решений о выдворении нарушителей миграционного законодательства. Из страны был выдворен 121 иностранец. Им был закрыт въезд в Казахстан на пять лет. Задержано 37 иностранцев, находящихся в розыске.

Часто нелегальных трудовых мигрантов выявляли благодаря сообщениям граждан. Так, в Алматы владелец частного хостела сообщил в миграционную службу о подозрительных лицах, проживающих в хостеле. При проверке установлено 30 иностранцев с нарушением сроков пребывания.

Полицией работа по предупреждению и выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.

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