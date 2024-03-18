Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах

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CentralAsia (CA) - Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента Владимира Путина с переизбранием, сообщило агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму, ее передаст в российский МИД посол страны Син Хон Чхор.

По данным ЦИК на момент публикации, обработано 99,69% протоколов участковых комиссий. Лидирует Путин — 87,31%, на втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,3%, на третьем — Владислав Даванков — 3,83%, последнее место у Леонида Слуцкого — 3,21%.

Минувшей ночью Путина с победой поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он назвал результаты голосования ярким подтверждением политического авторитета Путина. Рахмон также сказал, что Душанбе придает больше значение развитию отношений с Россией.