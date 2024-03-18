Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах

- Азия и мир, политика
- 12:31, 18 марта 2024
- Просмотров: 155
CentralAsia (CA) - Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента Владимира Путина с переизбранием, сообщило агентство ЦТАК.
Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму, ее передаст в российский МИД посол страны Син Хон Чхор.
По данным ЦИК на момент публикации, обработано 99,69% протоколов участковых комиссий. Лидирует Путин — 87,31%, на втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,3%, на третьем — Владислав Даванков — 3,83%, последнее место у Леонида Слуцкого — 3,21%.
Минувшей ночью Путина с победой поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он назвал результаты голосования ярким подтверждением политического авторитета Путина. Рахмон также сказал, что Душанбе придает больше значение развитию отношений с Россией.