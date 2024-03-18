Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на выборах

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Путина с «убедительной победой» на выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского президента Шерзод Асадов. По его словам, Мирзиеев пожелал президенту России «крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в его государственной деятельности».

В послании говорится, что высокая явка и итоги голосования «еще раз ярко показали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы социально-экономических реформ Владимира Путина»,— написал Асадов в Telegram.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, после обработки 99,52% протоколов по итогам голосования на президентских выборах Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов. Николай Харитонов (КПРФ) — 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,81%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.