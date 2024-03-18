В Душанбе умер бывший солист и руководитель ансамбля «Гульшан» Умар Зиёев

Умар Зиёев

CentralAsia (TJ) - Народный артист Таджикистана, бывший солист и руководитель ансамбля «Гульшан» Умар Зиёев (Зияев) скончался в Душанбе 17 марта. О его смерти сообщила пресс-служба МВД Таджикистана (певец был полковником милиции в отставке).

«Руководство Министерства внутренних дел, Организация ветеранов и личный состав органов внутренних дел глубоко опечалены скоропостижной смертью руководителя вокально-инструментального ансамбля «Сипар» Министерства внутренних дел полковника милиции в отставке, Заслуженного артиста Таджикистана и народного артиста Умара Зиёева и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не сообщается. По информации «Азии-плюс», похороны пройдут 18 марта.

Как отмечает «Бомдод», Умар Зиёев был одним из членов золотого состава легендарного эстрадного ансамбля Гостелерадио Таджикистана «Гульшан» («Гулшан»), пик славы которого пришелся на 1980-е годы.

Умар Зиёев родился 28 февраля 1951 года в Вахдате. Окончил Политехнический институт (ныне университет) Таджикистана, где солировал в студенческом ансамбле. Там его и заметил художественный руководитель «Гульшана» Арифшо Арифов. Однако Зиёев вернулся в родной город, где стал работать инженером, но петь не бросил.

В 1973 году в составе местного ансамбля он успешно выступил на конкурсе эстрадных коллективов «Солнечные струны», после чего его снова пригласили в «Гульшан». В 1979 году Умар Зиёев участвовал во всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «С песней по жизни», прошедшем в Ташкенте, а также стал лауреатом «Песни года».

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